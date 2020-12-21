Borsa şirketlerinin piyasa değeri
21.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:44
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 836 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 836 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.678.242.800
|1,14
|Ereğli Demir Çelik
|48.055.000.000
|1,19
|Ford Otosan
|44.495.388.000
|9,32
|Bim Mağazalar
|44.416.680.000
|8,26
|ASELSAN
|41.815.200.000
|2,59
|Garanti Bankası
|40.992.000.000
|0,68
|Enka İnşaat
|40.600.000.000
|0,83
|Turkcell
|34.760.000.000
|1,71
|Akbank
|33.280.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.059.799.600
|0,46
|Türk Telekom
|28.700.000.000
|2,68
|İskenderun Demir Çelik
|28.043.000.000
|1,28
|Tüpraş
|26.294.016.000
|2,72
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.763.506.416
|0,55
|Şişe Cam
|21.748.819.799
|1,00
|Sabancı Holding
|21.505.857.433
|0,59
|Arçelik
|20.109.671.381
|1,58
|Vakıflar Bankası
|17.965.863.454
|0,41
|Türk Hava Yolları
|16.974.000.000
|0,39
|Sasa Polyester
|15.844.700.000
|6,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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