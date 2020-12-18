Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:54
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 851 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 851 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.717.961.000
|1,16
|Ereğli Demir Çelik
|48.755.000.000
|1,21
|Ford Otosan
|44.179.569.000
|9,26
|Bim Mağazalar
|44.022.000.000
|8,19
|Garanti Bankası
|41.454.000.000
|0,69
|ASELSAN
|40.675.200.000
|2,52
|Enka İnşaat
|40.656.000.000
|0,83
|Turkcell
|35.376.000.000
|1,74
|Akbank
|33.748.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.554.796.300
|0,47
|Türk Telekom
|29.085.000.000
|2,71
|İskenderun Demir Çelik
|28.565.000.000
|1,30
|Tüpraş
|27.145.441.280
|2,81
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.016.917.955
|0,56
|Şişe Cam
|21.993.876.923
|1,01
|Sabancı Holding
|21.628.281.669
|0,59
|Arçelik
|19.974.525.740
|1,57
|Vakıflar Bankası
|18.161.144.578
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.884.800.000
|0,41
|Sasa Polyester
|16.019.000.000
|6,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500