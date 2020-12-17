Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

17.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:45
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 843 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 843 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding51.123.704.6881,17
Ereğli Demir Çelik50.610.000.0001,26
Ford Otosan43.547.931.0009,12
Bim Mağazalar43.050.480.0008,01
Garanti Bankası41.118.000.0000,68
ASELSAN40.948.800.0002,54
Enka İnşaat40.432.000.0000,82
Turkcell35.134.000.0001,73
Akbank33.228.000.0000,56
İş Bankası (C)30.194.798.7000,47
Türk Telekom29.120.000.0002,72
İskenderun Demir Çelik27.869.000.0001,27
Tüpraş27.345.776.6402,83
Yapı ve Kredi Bankası25.932.447.4420,56
Şişe Cam21.993.876.9231,01
Sabancı Holding21.587.473.5900,59
Arçelik20.109.671.3811,58
Vakıflar Bankası18.043.975.9040,41
Türk Hava Yolları17.802.000.0000,40
Tofaş Oto Fabrikası16.130.000.0004,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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