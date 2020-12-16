Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

16.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 841 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 841 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.489.730.1761,16
Ereğli Demir Çelik50.190.000.0001,25
Ford Otosan43.302.294.0009,07
Bim Mağazalar42.564.720.0007,92
Garanti Bankası40.824.000.0000,68
ASELSAN40.766.400.0002,53
Enka İnşaat40.208.000.0000,82
Turkcell34.848.000.0001,72
Akbank33.020.000.0000,56
İş Bankası (C)30.194.798.7000,47
Türk Telekom28.455.000.0002,65
İskenderun Demir Çelik27.840.000.0001,27
Tüpraş27.245.608.9602,82
Yapı ve Kredi Bankası25.847.976.9290,55
Şişe Cam21.840.716.2201,00
Sabancı Holding21.526.261.4720,59
Arçelik20.434.020.9191,61
Vakıflar Bankası17.887.751.0040,40
Türk Hava Yolları17.512.200.0000,40
Tofaş Oto Fabrikası16.230.000.0004,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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