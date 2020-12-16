Borsa şirketlerinin piyasa değeri
16.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:40
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 859 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 859 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|51.205.000.000
|1,27
|Koç Holding
|51.072.986.727
|1,17
|Ford Otosan
|44.495.388.000
|9,32
|Bim Mağazalar
|42.807.600.000
|7,96
|Garanti Bankası
|41.286.000.000
|0,68
|ASELSAN
|41.268.000.000
|2,56
|Enka İnşaat
|40.768.000.000
|0,83
|Turkcell
|34.760.000.000
|1,71
|Akbank
|33.488.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.599.796.000
|0,47
|Türk Telekom
|28.420.000.000
|2,65
|İskenderun Demir Çelik
|28.333.000.000
|1,29
|Tüpraş
|27.496.028.160
|2,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.523.741.032
|0,57
|Şişe Cam
|22.514.623.313
|1,03
|Sabancı Holding
|21.648.685.708
|0,60
|Arçelik
|20.798.914.150
|1,64
|Vakıflar Bankası
|18.200.200.803
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.567.400.000
|0,40
|Tofaş Oto. Fab.
|16.500.000.000
|4,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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