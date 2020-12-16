Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

16.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:40
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 859 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 859 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik51.205.000.0001,27
Koç Holding51.072.986.7271,17
Ford Otosan44.495.388.0009,32
Bim Mağazalar42.807.600.0007,96
Garanti Bankası41.286.000.0000,68
ASELSAN41.268.000.0002,56
Enka İnşaat40.768.000.0000,83
Turkcell34.760.000.0001,71
Akbank33.488.000.0000,57
İş Bankası (C)30.599.796.0000,47
Türk Telekom28.420.000.0002,65
İskenderun Demir Çelik28.333.000.0001,29
Tüpraş27.496.028.1602,85
Yapı ve Kredi Bank.26.523.741.0320,57
Şişe Cam22.514.623.3131,03
Sabancı Holding21.648.685.7080,60
Arçelik20.798.914.1501,64
Vakıflar Bankası18.200.200.8030,41
Türk Hava Yolları17.567.400.0000,40
Tofaş Oto. Fab.16.500.000.0004,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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