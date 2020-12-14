Borsa şirketlerinin piyasa değeri
14.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:45
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 845 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 845 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|49.980.000.000
|1,24
|Koç Holding
|49.551.447.897
|1,14
|Ford Otosan
|43.442.658.000
|9,10
|Bim Mağazalar
|42.716.520.000
|7,95
|Enka İnşaat
|40.768.000.000
|0,83
|ASELSAN
|40.743.600.000
|2,52
|Garanti Bankası
|40.572.000.000
|0,67
|Turkcell
|34.298.000.000
|1,69
|Akbank
|33.124.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.059.799.600
|0,46
|Türk Telekom
|28.420.000.000
|2,65
|İskenderun Demir Çelik
|27.753.000.000
|1,27
|Tüpraş
|26.243.932.160
|2,72
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.847.976.929
|0,55
|Şişe Cam
|22.453.359.032
|1,03
|Sabancı Holding
|21.771.109.944
|0,60
|Arçelik
|21.339.496.714
|1,68
|Vakıflar Bankası
|17.926.807.229
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.319.000.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|16.492.920.000
|29,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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