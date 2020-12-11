Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

11.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:51
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 844 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 844 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik50.190.000.0001,25
Koç Holding48.308.857.8531,11
Ford Otosan43.583.022.0009,13
Bim Mağazalar42.595.080.0007,92
Enka İnşaat40.376.000.0000,82
Garanti Bankası40.026.000.0000,66
ASELSAN39.991.200.0002,48
Turkcell33.770.000.0001,66
Akbank32.812.000.0000,56
İş Bankası (C)29.609.802.6000,46
İskenderun Demir Çelik27.898.000.0001,27
Türk Telekom27.790.000.0002,59
Tüpraş25.417.548.8002,63
Yapı ve Kredi Bankası25.341.153.8520,54
Şişe Cam22.147.037.6261,01
Sabancı Holding21.465.049.3540,59
Arçelik20.893.516.0991,65
Vakıflar Bankası17.809.638.5540,40
Türk Hava Yolları17.125.800.0000,39
Sasa Polyester16.566.800.0006,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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