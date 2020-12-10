Borsa şirketlerinin piyasa değeri
10.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:46
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 827 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 827 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.674.883.340
|1,09
|Ereğli Demir Çelik
|46.970.000.000
|1,17
|Ford Otosan
|43.477.749.000
|9,11
|Bim Mağazalar
|41.927.160.000
|7,80
|Enka İnşaat
|40.264.000.000
|0,82
|ASELSAN
|40.196.400.000
|2,49
|Garanti Bankası
|39.900.000.000
|0,66
|Turkcell
|33.704.000.000
|1,66
|Akbank
|32.552.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|29.339.804.400
|0,45
|Türk Telekom
|27.370.000.000
|2,55
|İskenderun Demir Çelik
|26.970.000.000
|1,23
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.834.330.775
|0,53
|Tüpraş
|24.453.434.880
|2,53
|Şişe Cam
|21.932.612.642
|1,00
|Sabancı Holding
|21.322.221.079
|0,59
|Arçelik
|20.312.389.842
|1,60
|Vakıflar Bankası
|17.614.357.430
|0,40
|Türk Hava Yolları
|16.849.800.000
|0,38
|Sasa Polyester
|16.566.800.000
|6,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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