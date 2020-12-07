Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

07.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:51
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 810 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 810 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.990.190.8671,08
Ford Otosan44.565.570.0009,34
Ereğli Demir Çelik42.805.000.0001,06
Bim Mağazalar42.716.520.0007,95
ASELSAN40.196.400.0002,49
Enka İnşaat40.040.000.0000,81
Garanti Bankası37.422.000.0000,62
Turkcell33.836.000.0001,67
Akbank31.408.000.0000,53
İş Bankası (C)28.889.807.4000,45
Türk Telekom27.055.000.0002,52
İskenderun Demir Çelik25.607.000.0001,17
Tüpraş24.203.015.6802,50
Yapı ve Kredi Bankası23.905.155.1340,51
Şişe Cam20.983.016.2850,96
Sabancı Holding20.791.716.0570,57
Arçelik18.906.875.1761,49
Vakıflar Bankası17.419.076.3050,39
Sasa Polyester17.081.400.0006,78
Türk Hava Yolları16.932.600.0000,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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