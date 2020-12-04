Borsa şirketlerinin piyasa değeri
04.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:14
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 828 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 828 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.888.754.944
|1,07
|Bim Mağazalar
|42.929.040.000
|7,99
|Ford Otosan
|42.916.293.000
|8,99
|Ereğli Demir Çelik
|40.670.000.000
|1,01
|ASELSAN
|40.378.800.000
|2,50
|Enka İnşaat
|39.984.000.000
|0,81
|Garanti Bankası
|38.262.000.000
|0,63
|Turkcell
|34.430.000.000
|1,70
|Akbank
|32.136.000.000
|0,54
|İş Bankası (C)
|29.744.801.700
|0,46
|Türk Telekom
|27.580.000.000
|2,57
|İskenderun Demir Çelik
|25.056.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.580.919.236
|0,53
|Tüpraş
|23.439.237.120
|2,43
|Şişe Cam
|21.442.498.393
|0,98
|Sabancı Holding
|20.812.120.096
|0,57
|Arçelik
|19.217.710.150
|1,51
|Vakıflar Bankası
|18.043.975.904
|0,41
|Gübre Fabrikaları
|17.067.400.000
|30,06
|Türk Hava Yolları
|16.794.600.000
|0,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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