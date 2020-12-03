Borsa şirketlerinin piyasa değeri
03.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:31
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 843 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 843 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.280.139.413
|1,06
|Bim Mağazalar
|42.504.000.000
|7,91
|Enka İnşaat
|40.880.000.000
|0,83
|Ford Otosan
|40.670.469.000
|8,52
|Ereğli Demir Çelik
|40.600.000.000
|1,01
|ASELSAN
|40.538.400.000
|2,51
|Garanti Bankası
|38.472.000.000
|0,64
|Turkcell
|33.220.000.000
|1,64
|Akbank
|32.032.000.000
|0,54
|İş Bankası (C)
|29.789.801.400
|0,46
|Türk Telekom
|26.600.000.000
|2,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.834.330.775
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|24.563.000.000
|1,12
|Tüpraş
|22.913.356.800
|2,37
|Şişe Cam
|21.013.648.425
|0,96
|Sabancı Holding
|20.567.271.624
|0,57
|Arçelik
|19.001.477.125
|1,50
|Vakıflar Bankası
|18.043.975.904
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.001.600.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|16.078.760.000
|28,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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