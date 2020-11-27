Borsa şirketlerinin piyasa değeri
27.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:35
??????? Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 899 milyar lira oldu.
??????? Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 899 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.384.934.794
|1,11
|Ford Otosan
|43.337.385.000
|9,08
|Bim Mağazalar
|42.625.440.000
|7,93
|Ereğli Demir Çelik
|41.615.000.000
|1,03
|ASELSAN
|41.587.200.000
|2,58
|Enka İnşaat
|39.760.000.000
|0,81
|Garanti Bankası
|39.648.000.000
|0,66
|Turkcell
|34.716.000.000
|1,71
|Akbank
|33.696.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.869.794.200
|0,48
|Türk Telekom
|27.475.000.000
|2,56
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.101.388.468
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|25.085.000.000
|1,15
|Tüpraş
|23.714.698.240
|2,45
|Şişe Cam
|21.442.498.393
|0,98
|Sabancı Holding
|20.914.140.293
|0,57
|Arçelik
|19.569.088.817
|1,54
|Vakıflar Bankası
|18.864.156.627
|0,43
|Gübre Fabrikaları
|16.967.200.000
|29,88
|Türk Hava Yolları
|16.698.000.000
|0,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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