Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

25.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:38
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

??????? Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 887 milyar lira oldu.

??????? Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 887 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.613.165.6191,11
Ford Otosan44.776.116.0009,38
ASELSAN41.906.400.0002,60
Bim Mağazalar41.836.080.0007,78
Ereğli Demir Çelik41.440.000.0001,03
Enka İnşaat40.376.000.0000,82
Garanti Bankası38.640.000.0000,64
Turkcell34.892.000.0001,72
Akbank33.124.000.0000,56
İş Bankası (C)30.284.798.1000,47
Türk Telekom27.510.000.0002,57
Yapı ve Kredi Bankası25.510.094.8780,55
İskenderun Demir Çelik25.201.000.0001,15
Tüpraş23.251.422.7202,41
Şişe Cam21.871.348.3611,00
Sabancı Holding20.954.948.3710,58
Arçelik19.771.807.2781,56
Vakıflar Bankası18.395.481.9280,42
Türk Hava Yolları16.587.600.0000,38
Gübre Fabrikaları15.778.160.00027,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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