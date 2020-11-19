Borsa şirketlerinin piyasa değeri
19.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:46
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 763 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 763 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.562.447.658
|1,11
|Bim Mağazalar
|42.504.000.000
|7,91
|ASELSAN
|41.655.600.000
|2,58
|Ford Otosan
|41.056.470.000
|8,60
|Enka İnşaat
|40.656.000.000
|0,83
|Ereğli Demir Çelik
|40.075.000.000
|1,00
|Garanti Bankası
|39.984.000.000
|0,66
|Turkcell
|35.200.000.000
|1,73
|Akbank
|33.644.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|31.094.792.700
|0,48
|Türk Telekom
|27.825.000.000
|2,59
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.270.329.493
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|24.099.000.000
|1,10
|Tüpraş
|22.537.728.000
|2,33
|Sabancı Holding
|22.281.210.927
|0,61
|Şişe Cam
|20.615.430.598
|0,94
|Arçelik
|19.447.457.740
|1,53
|Vakıflar Bankası
|18.864.156.627
|0,43
|Türk Hava Yolları
|16.159.800.000
|0,37
|Coca Cola İçecek
|14.880.690.747
|1,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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