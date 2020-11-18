Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

18.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:54
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 736 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 736 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.153.344.5101,06
Bim Mağazalar42.898.680.0007,98
Ereğli Demir Çelik41.860.000.0001,04
ASELSAN41.404.800.0002,56
Ford Otosan40.635.378.0008,51
Enka İnşaat40.544.000.0000,82
Garanti Bankası37.170.000.0000,61
Turkcell34.936.000.0001,72
Akbank32.604.000.0000,55
İş Bankası (C)30.779.794.8000,48
Türk Telekom26.250.000.0002,45
İskenderun Demir Çelik25.114.000.0001,15
Yapı ve Kredi Bankası24.749.860.2620,53
Tüpraş22.124.536.3202,29
Sabancı Holding21.424.241.2760,59
Şişe Cam20.462.269.8950,94
Arçelik19.163.651.8941,51
Vakıflar Bankası18.590.763.0520,42
Türk Hava Yolları16.146.000.0000,37
Coca Cola İçecek15.147.780.0681,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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