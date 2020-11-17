Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

17.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:52
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 700 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 700 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.936.113.4461,03
Bim Mağazalar42.473.640.0007,90
Ford Otosan41.337.198.0008,66
ASELSAN40.287.600.0002,50
Enka İnşaat40.208.000.0000,82
Ereğli Demir Çelik38.150.000.0000,95
Garanti Bankası35.364.000.0000,59
Turkcell34.342.000.0001,69
Akbank31.148.000.0000,53
İş Bankası (C)29.474.803.5000,46
Türk Telekom26.215.000.0002,44
İskenderun Demir Çelik22.852.000.0001,04
Yapı ve Kredi Bankası22.553.626.9280,48
Tüpraş21.448.404.4802,22
Sabancı Holding20.669.291.8210,57
Şişe Cam20.094.684.2080,92
Arçelik19.096.079.0731,50
Vakıflar Bankası17.575.301.2050,40
Türk Hava Yolları15.828.600.0000,36
Coca Cola İçecek14.524.571.6521,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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