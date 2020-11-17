Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

17.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:41
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 710 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 710 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.696.882.8611,05
Bim Mağazalar43.020.120.0008,00
Ford Otosan41.231.925.0008,64
Enka İnşaat40.712.000.0000,83
ASELSAN40.675.200.0002,52
Ereğli Demir Çelik38.255.000.0000,95
Garanti Bankası36.414.000.0000,60
Turkcell35.002.000.0001,73
Akbank31.512.000.0000,53
İş Bankası (C)30.059.799.6000,46
Türk Telekom26.565.000.0002,48
Yapı ve Kredi Bankası23.482.802.5700,50
İskenderun Demir Çelik23.026.000.0001,05
Tüpraş21.711.344.6402,25
Sabancı Holding20.832.524.1360,57
Şişe Cam20.401.005.6140,93
Arçelik18.893.360.6121,49
Vakıflar Bankası18.083.032.1290,41
Türk Hava Yolları15.939.000.0000,36
Coca Cola İçecek14.689.912.6611,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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