Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

16.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:56
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 732 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 732 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.370.575.5741,09
Ford Otosan42.775.929.0008,96
Bim Mağazalar41.745.000.0007,77
ASELSAN41.427.600.0002,57
Enka İnşaat41.048.000.0000,83
Ereğli Demir Çelik38.115.000.0000,95
Garanti Bankası37.590.000.0000,62
Turkcell35.332.000.0001,74
Akbank32.812.000.0000,56
İş Bankası (C)30.824.794.5000,48
Türk Telekom27.125.000.0002,53
Yapı ve Kredi Bankası24.158.566.6720,52
İskenderun Demir Çelik23.200.000.0001,06
Tüpraş22.287.308.8002,31
Sabancı Holding21.485.453.3930,59
Şişe Cam20.829.855.5820,95
Arçelik19.136.622.7661,51
Vakıflar Bankası18.629.819.2770,42
Türk Hava Yolları16.256.400.0000,37
Coca Cola İçecek15.046.031.7551,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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