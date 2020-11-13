Borsa şirketlerinin piyasa değeri
13.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:59
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 722 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 722 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.979.191.106
|1,10
|ASELSAN
|41.838.000.000
|2,59
|Bim Mağazalar
|41.836.080.000
|7,78
|Ford Otosan
|40.916.106.000
|8,57
|Enka İnşaat
|40.768.000.000
|0,83
|Ereğli Demir Çelik
|38.850.000.000
|0,97
|Garanti Bankası
|37.212.000.000
|0,62
|Turkcell
|35.618.000.000
|1,76
|Akbank
|32.812.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|31.184.792.100
|0,48
|Türk Telekom
|28.035.000.000
|2,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.496.448.724
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|22.997.000.000
|1,05
|Tüpraş
|22.212.183.040
|2,30
|Sabancı Holding
|21.832.322.062
|0,60
|Şişe Cam
|20.860.487.723
|0,96
|Arçelik
|18.812.273.227
|1,48
|Vakıflar Bankası
|18.512.650.602
|0,42
|Türk Hava Yolları
|15.870.000.000
|0,36
|Coca Cola İçecek
|15.046.031.755
|1,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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