Borsa şirketlerinin piyasa değeri
12.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:59
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 695 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 695 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.635.165.140
|1,07
|ASELSAN
|41.610.000.000
|2,58
|Bim Mağazalar
|41.593.200.000
|7,74
|Enka İnşaat
|40.936.000.000
|0,83
|Ereğli Demir Çelik
|39.375.000.000
|0,98
|Ford Otosan
|38.108.826.000
|7,98
|Garanti Bankası
|36.246.000.000
|0,60
|Turkcell
|34.760.000.000
|1,71
|Akbank
|32.448.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|30.779.794.800
|0,48
|Türk Telekom
|27.825.000.000
|2,59
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.398.332.057
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|23.055.000.000
|1,05
|Tüpraş
|22.362.434.560
|2,31
|Sabancı Holding
|21.342.625.118
|0,59
|Şişe Cam
|20.676.694.879
|0,95
|Vakıflar Bankası
|18.278.313.253
|0,41
|Arçelik
|18.258.176.099
|1,44
|Türk Hava Yolları
|16.077.000.000
|0,37
|Coca Cola İçecek
|14.333.793.566
|1,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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