Borsa şirketlerinin piyasa değeri
11.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:57
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 719 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 719 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.899.754.705
|1,05
|ASELSAN
|42.362.400.000
|2,62
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|7,79
|Enka İnşaat
|41.272.000.000
|0,84
|Ereğli Demir Çelik
|40.600.000.000
|1,01
|Ford Otosan
|39.372.102.000
|8,25
|Garanti Bankası
|35.700.000.000
|0,59
|Turkcell
|34.848.000.000
|1,72
|Akbank
|32.344.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|30.554.796.300
|0,47
|Türk Telekom
|26.670.000.000
|2,49
|İskenderun Demir Çelik
|23.954.000.000
|1,09
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.651.743.595
|0,51
|Tüpraş
|21.849.075.200
|2,26
|Şişe Cam
|20.952.384.144
|0,96
|Sabancı Holding
|20.465.251.428
|0,56
|Arçelik
|18.731.185.843
|1,48
|Vakıflar Bankası
|18.668.875.502
|0,42
|Türk Hava Yolları
|16.256.400.000
|0,37
|Sasa Polyester
|14.400.500.000
|5,72
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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