Borsa şirketlerinin piyasa değeri
10.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:35
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 672 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 672 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|42.504.000.000
|0,86
|Bim Mağazalar
|42.321.840.000
|7,87
|Koç Holding
|42.171.984.572
|0,97
|ASELSAN
|41.336.400.000
|2,56
|Ford Otosan
|40.775.742.000
|8,54
|Ereğli Demir Çelik
|39.795.000.000
|0,99
|Turkcell
|33.814.000.000
|1,67
|Garanti Bankası
|31.668.000.000
|0,52
|Akbank
|28.496.000.000
|0,48
|İş Bankası (C)
|26.684.822.100
|0,41
|Türk Telekom
|24.745.000.000
|2,31
|İskenderun Demir Çelik
|23.606.000.000
|1,08
|Tüpraş
|20.997.649.920
|2,17
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.948.687.184
|0,45
|Şişe Cam
|20.676.694.879
|0,95
|Sabancı Holding
|19.383.837.345
|0,53
|Arçelik
|18.933.904.304
|1,49
|Vakıflar Bankası
|16.677.008.032
|0,38
|Türk Hava Yolları
|15.690.600.000
|0,36
|Tofaş Oto Fabrikası
|14.010.000.000
|3,94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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