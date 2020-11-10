Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

10.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:35
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 672 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 672 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Enka İnşaat 42.504.000.000 0,86
Bim Mağazalar 42.321.840.000 7,87
Koç Holding 42.171.984.572 0,97
ASELSAN 41.336.400.000 2,56
Ford Otosan 40.775.742.000 8,54
Ereğli Demir Çelik 39.795.000.000 0,99
Turkcell 33.814.000.000 1,67
Garanti Bankası 31.668.000.000 0,52
Akbank 28.496.000.000 0,48
İş Bankası (C) 26.684.822.100 0,41
Türk Telekom 24.745.000.000 2,31
İskenderun Demir Çelik 23.606.000.000 1,08
Tüpraş 20.997.649.920 2,17
Yapı ve Kredi Bankası 20.948.687.184 0,45
Şişe Cam 20.676.694.879 0,95
Sabancı Holding 19.383.837.345 0,53
Arçelik 18.933.904.304 1,49
Vakıflar Bankası 16.677.008.032 0,38
Türk Hava Yolları 15.690.600.000 0,36
Tofaş Oto Fabrikası 14.010.000.000 3,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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