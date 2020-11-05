Borsa şirketlerinin piyasa değeri
05.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:54
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 631 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 631 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|42.392.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|8,30
|Ford Otosan
|40.003.740.000
|8,38
|ASELSAN
|39.672.000.000
|2,46
|Koç Holding
|38.545.650.360
|0,88
|Ereğli Demir Çelik
|35.595.000.000
|0,88
|Turkcell
|34.760.000.000
|1,78
|Garanti Bankası
|29.232.000.000
|0,48
|Akbank
|26.052.000.000
|0,44
|İş Bankası (C)
|24.434.837.100
|0,39
|Türk Telekom
|23.905.000.000
|2,23
|İskenderun Demir Çelik
|22.417.000.000
|1,02
|Şişe Cam
|20.309.109.192
|0,93
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.428.217.953
|0,42
|Tüpraş
|19.420.008.960
|2,01
|Arçelik
|18.906.875.176
|1,49
|Sabancı Holding
|18.241.211.143
|0,50
|Vakıflar Bankası
|15.622.489.960
|0,36
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.810.000.000
|3,89
|Sasa Polyester
|13.636.900.000
|5,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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