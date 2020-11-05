Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

05.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:32
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 633 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 633 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.805.720.000 8,28
Enka İnşaat 41.776.000.000 0,95
ASELSAN 39.717.600.000 2,46
Ford Otosan 39.652.830.000 8,31
Koç Holding 38.571.009.341 0,95
Ereğli Demir Çelik 36.015.000.000 0,90
Turkcell 33.946.000.000 1,74
Garanti Bankası 29.148.000.000 0,48
Akbank 26.052.000.000 0,44
İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,39
Türk Telekom 24.080.000.000 2,25
İskenderun Demir Çelik 22.533.000.000 1,03
Şişe Cam 20.064.052.068 0,92
Tüpraş 19.607.823.360 2,03
Yapı ve Kredi Bankası 19.597.158.979 0,42
Arçelik 18.555.496.509 1,46
Sabancı Holding 18.282.019.222 0,50
Vakıflar Bankası 15.622.489.960 0,36
Tofaş Oto Fabrikası 13.880.000.000 3,90
Türk Hava Yolları 13.510.200.000 0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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