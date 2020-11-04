Borsa şirketlerinin piyasa değeri
04.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:51
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 614 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 614 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|8,30
|Enka İnşaat
|40.544.000.000
|0,92
|ASELSAN
|39.626.400.000
|2,45
|Ford Otosan
|39.617.739.000
|8,30
|Koç Holding
|38.013.111.770
|0,93
|Ereğli Demir Çelik
|36.260.000.000
|0,90
|Turkcell
|33.660.000.000
|1,72
|Garanti Bankası
|29.106.000.000
|0,48
|Akbank
|26.000.000.000
|0,44
|İş Bankası (C)
|24.659.835.600
|0,39
|Türk Telekom
|23.625.000.000
|2,21
|İskenderun Demir Çelik
|22.446.000.000
|1,03
|Şişe Cam
|19.818.994.943
|0,91
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.597.158.979
|0,42
|Tüpraş
|19.382.446.080
|2,01
|Arçelik
|18.068.972.202
|1,42
|Sabancı Holding
|18.016.766.711
|0,52
|Vakıflar Bankası
|15.622.489.960
|0,36
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.740.000.000
|3,87
|Türk Hava Yolları
|13.496.400.000
|0,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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