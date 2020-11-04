Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

04.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:51
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 614 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 614 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.896.800.000 8,30
Enka İnşaat 40.544.000.000 0,92
ASELSAN 39.626.400.000 2,45
Ford Otosan 39.617.739.000 8,30
Koç Holding 38.013.111.770 0,93
Ereğli Demir Çelik 36.260.000.000 0,90
Turkcell 33.660.000.000 1,72
Garanti Bankası 29.106.000.000 0,48
Akbank 26.000.000.000 0,44
İş Bankası (C) 24.659.835.600 0,39
Türk Telekom 23.625.000.000 2,21
İskenderun Demir Çelik 22.446.000.000 1,03
Şişe Cam 19.818.994.943 0,91
Yapı ve Kredi Bankası 19.597.158.979 0,42
Tüpraş 19.382.446.080 2,01
Arçelik 18.068.972.202 1,42
Sabancı Holding 18.016.766.711 0,52
Vakıflar Bankası 15.622.489.960 0,36
Tofaş Oto Fabrikası 13.740.000.000 3,87
Türk Hava Yolları 13.496.400.000 0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Bitcoin'in piyasa hacmi 250 milyar doları aştı
Bitcoin'in piyasa hacmi 250 milyar doları aştı
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Tisserand Adem Ljajic Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 18:55:18. #1.14#
title