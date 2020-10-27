Borsa şirketlerinin piyasa değeri
27.10.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:57
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 615 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 615 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.868.320.000
|8,49
|Enka İnşaat
|40.320.000.000
|0,92
|ASELSAN
|39.580.800.000
|2,64
|Koç Holding
|37.074.829.491
|0,91
|Ford Otosan
|35.687.547.000
|7,48
|Turkcell
|34.144.000.000
|1,75
|Ereğli Demir Çelik
|33.845.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|28.980.000.000
|0,48
|Akbank
|25.896.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|23.695.000.000
|2,21
|İş Bankası (C)
|23.669.842.200
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|22.098.000.000
|1,01
|Şişe Cam
|19.727.098.522
|0,90
|Tüpraş
|19.457.571.840
|1,92
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,39
|Arçelik
|18.109.515.894
|1,43
|Sabancı Holding
|16.690.504.156
|0,48
|Vakıflar Bankası
|15.310.040.161
|0,35
|Sasa Polyester
|13.711.600.000
|4,94
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.180.000.000
|3,71
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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