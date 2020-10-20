Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

20.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:36
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 688 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 688 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.896.800.000 8,30
ASELSAN 41.860.800.000 2,79
Enka İnşaat 40.432.000.000 0,92
Koç Holding 39.382.496.717 0,97
Turkcell 37.972.000.000 1,94
Ereğli Demir Çelik 33.425.000.000 0,94
Ford Otosan 32.424.084.000 7,81
Garanti Bankası 31.332.000.000 0,54
Akbank 27.924.000.000 0,49
Türk Telekom 26.390.000.000 2,46
İş Bankası (C) 25.694.828.700 0,41
İskenderun Demir Çelik 22.417.000.000 1,16
Şişe Cam 20.952.384.144 1,37
Tüpraş 20.208.829.440 1,99
Yapı ve Kredi Bankası 19.681.629.492 0,45
Arçelik 18.663.613.022 1,74
Sabancı Holding 18.261.615.182 0,53
Vakıflar Bankası 16.598.895.582 0,38
Türk Hava Yolları 14.628.000.000 0,36
Sasa Polyester 14.060.200.000 5,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ercan Kesal Yavuz Bingöl Caner Cindoruk
Spor Babel Şenol Güneş Serdar Aziz Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ekim Çocuk İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 13:40:05. #1.14#
title