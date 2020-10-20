Borsa şirketlerinin piyasa değeri
20.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:36
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 688 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 688 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|8,30
|ASELSAN
|41.860.800.000
|2,79
|Enka İnşaat
|40.432.000.000
|0,92
|Koç Holding
|39.382.496.717
|0,97
|Turkcell
|37.972.000.000
|1,94
|Ereğli Demir Çelik
|33.425.000.000
|0,94
|Ford Otosan
|32.424.084.000
|7,81
|Garanti Bankası
|31.332.000.000
|0,54
|Akbank
|27.924.000.000
|0,49
|Türk Telekom
|26.390.000.000
|2,46
|İş Bankası (C)
|25.694.828.700
|0,41
|İskenderun Demir Çelik
|22.417.000.000
|1,16
|Şişe Cam
|20.952.384.144
|1,37
|Tüpraş
|20.208.829.440
|1,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.681.629.492
|0,45
|Arçelik
|18.663.613.022
|1,74
|Sabancı Holding
|18.261.615.182
|0,53
|Vakıflar Bankası
|16.598.895.582
|0,38
|Türk Hava Yolları
|14.628.000.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.060.200.000
|5,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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