Borsa şirketlerinin piyasa değeri
16.10.2020 18:39 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:43
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 664 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 664 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.321.840.000
|8,38
|ASELSAN
|41.154.000.000
|2,74
|Enka İnşaat
|40.264.000.000
|0,92
|Koç Holding
|38.672.445.263
|0,95
|Turkcell
|37.004.000.000
|1,89
|Ereğli Demir Çelik
|33.985.000.000
|0,95
|Ford Otosan
|31.967.901.000
|7,70
|Garanti Bankası
|30.156.000.000
|0,52
|Akbank
|27.040.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|26.320.000.000
|2,46
|İş Bankası (C)
|24.614.835.900
|0,39
|İskenderun Demir Çelik
|22.011.000.000
|1,14
|Şişe Cam
|20.768.591.301
|1,36
|Tüpraş
|20.647.063.040
|2,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.667.983.338
|0,42
|Arçelik
|18.541.981.945
|1,73
|Sabancı Holding
|17.465.857.649
|0,50
|Vakıflar Bankası
|16.130.220.884
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.559.000.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.051.900.000
|5,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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