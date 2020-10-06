Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

06.10.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:38
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 595 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 595 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
ASELSAN 42.658.800.000 2,84
Bim Mağazalar 42.382.560.000 8,39
Enka İnşaat 39.032.000.000 0,89
Koç Holding 37.607.368.082 0,92
Turkcell 34.870.000.000 1,79
Ereğli Demir Çelik 33.985.000.000 0,95
Garanti Bankası 30.492.000.000 0,52
Ford Otosan 30.072.987.000 7,25
Akbank 27.092.000.000 0,47
Türk Telekom 25.865.000.000 2,41
İş Bankası (C) 24.119.839.200 0,38
İskenderun Demir Çelik 22.011.000.000 1,14
Şişe Cam 21.319.969.831 1,40
Tüpraş 20.033.536.000 1,98
Yapı ve Kredi Bankası 18.076.689.748 0,41
Sabancı Holding 17.057.776.863 0,49
Vakıflar Bankası 16.130.220.884 0,37
Arçelik 16.041.787.587 1,50
Türk Hava Yolları 14.793.600.000 0,36
Sasa Polyester 14.060.200.000 5,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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