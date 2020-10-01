Borsa şirketlerinin piyasa değeri
01.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:43
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 580 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 580 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|44.323.200.000
|2,95
|Bim Mağazalar
|42.504.000.000
|8,42
|Enka İnşaat
|38.808.000.000
|0,88
|Koç Holding
|37.505.932.160
|0,92
|Turkcell
|33.462.000.000
|1,71
|Ereğli Demir Çelik
|33.390.000.000
|0,94
|Ford Otosan
|30.494.079.000
|7,35
|Garanti Bankası
|29.904.000.000
|0,51
|Akbank
|26.780.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|24.920.000.000
|2,33
|İş Bankası (C)
|23.939.840.400
|0,38
|Şişe Cam
|21.963.244.783
|1,44
|İskenderun Demir Çelik
|20.706.000.000
|1,07
|Tüpraş
|20.033.536.000
|1,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Sabancı Holding
|16.853.736.470
|0,49
|Arçelik
|16.298.564.305
|1,52
|Vakıflar Bankası
|16.091.164.659
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.669.400.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.877.600.000
|5,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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