Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

01.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 580 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 580 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
ASELSAN 44.323.200.000 2,95
Bim Mağazalar 42.504.000.000 8,42
Enka İnşaat 38.808.000.000 0,88
Koç Holding 37.505.932.160 0,92
Turkcell 33.462.000.000 1,71
Ereğli Demir Çelik 33.390.000.000 0,94
Ford Otosan 30.494.079.000 7,35
Garanti Bankası 29.904.000.000 0,51
Akbank 26.780.000.000 0,47
Türk Telekom 24.920.000.000 2,33
İş Bankası (C) 23.939.840.400 0,38
Şişe Cam 21.963.244.783 1,44
İskenderun Demir Çelik 20.706.000.000 1,07
Tüpraş 20.033.536.000 1,98
Yapı ve Kredi Bankası 18.076.689.748 0,41
Sabancı Holding 16.853.736.470 0,49
Arçelik 16.298.564.305 1,52
Vakıflar Bankası 16.091.164.659 0,37
Türk Hava Yolları 14.669.400.000 0,36
Sasa Polyester 13.877.600.000 5,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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