Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

25.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:29
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 566 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 566 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.534.360.000 8,42
ASELSAN 39.238.800.000 2,62
Enka İnşaat 37.800.000.000 0,86
Koç Holding 37.176.265.413 0,91
Turkcell 33.858.000.000 1,73
Ereğli Demir Çelik 32.620.000.000 0,92
Ford Otosan 31.125.717.000 7,50
Garanti Bankası 30.786.000.000 0,53
Akbank 26.936.000.000 0,47
Türk Telekom 24.745.000.000 2,31
İş Bankası (C) 24.119.839.200 0,38
İskenderun Demir Çelik 20.822.000.000 1,08
Tüpraş 20.146.224.640 1,99
Yapı ve Kredi Bankası 18.330.101.286 0,42
Vakıflar Bankası 16.481.726.908 0,38
Sabancı Holding 16.364.039.527 0,47
Arçelik 15.974.214.766 1,49
Şişe Cam 15.412.500.000 1,01
Türk Hava Yolları 14.614.200.000 0,36
Sasa Polyester 14.217.900.000 5,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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