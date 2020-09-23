Borsa şirketlerinin piyasa değeri
23.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:31
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 545 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 545 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.866.440.000
|8,29
|Enka İnşaat
|38.584.000.000
|0,88
|ASELSAN
|37.346.400.000
|2,49
|Koç Holding
|35.451.854.739
|0,87
|Turkcell
|33.902.000.000
|1,74
|Ereğli Demir Çelik
|32.515.000.000
|0,91
|Ford Otosan
|30.950.262.000
|7,46
|Garanti Bankası
|27.594.000.000
|0,47
|Akbank
|24.960.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|23.870.000.000
|2,23
|İş Bankası (C)
|22.409.850.600
|0,35
|İskenderun Demir Çelik
|20.851.000.000
|1,08
|Tüpraş
|19.933.368.320
|1,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.063.043.594
|0,39
|Arçelik
|15.987.729.330
|1,49
|Vakıflar Bankası
|15.310.040.161
|0,35
|Şişe Cam
|15.300.000.000
|1,00
|Sabancı Holding
|15.262.221.404
|0,44
|Türk Hava Yolları
|14.600.400.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.018.700.000
|5,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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