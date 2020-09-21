Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 529 milyar lira olarak hesaplandı.
21.09.2020 18:55 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:58
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 529 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.775.360.000
|8,27
|Enka İnşaat
|38.528.000.000
|0,88
|ASELSAN
|36.981.600.000
|2,47
|Koç Holding
|35.502.572.700
|0,87
|Turkcell
|32.318.000.000
|1,65
|Ereğli Demir Çelik
|31.710.000.000
|0,89
|Ford Otosan
|30.915.171.000
|7,45
|Garanti Bankası
|27.216.000.000
|0,47
|Akbank
|24.544.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|23.485.000.000
|2,19
|İş Bankası (C)
|21.779.854.800
|0,34
|İskenderun Demir Çelik
|20.329.000.000
|1,05
|Tüpraş
|19.733.032.960
|1,95
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.640.691.029
|0,38
|Arçelik
|15.595.806.971
|1,45
|Sabancı Holding
|15.201.009.286
|0,44
|Vakıflar Bankası
|15.075.702.811
|0,35
|Şişe Cam
|14.737.500.000
|0,96
|Türk Hava Yolları
|14.283.000.000
|0,35
|Sasa Polyester
|14.035.300.000
|5,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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