Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 554 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
21.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:39

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 554 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.261.120.000 8,37
Enka İnşaat 39.144.000.000 0,89
ASELSAN 37.551.600.000 2,50
Koç Holding 36.618.367.842 0,90
Turkcell 32.120.000.000 1,64
Ereğli Demir Çelik 31.990.000.000 0,90
Ford Otosan 31.283.626.500 7,54
Garanti Bankası 27.678.000.000 0,48
Akbank 24.908.000.000 0,43
Türk Telekom 23.800.000.000 2,22
İş Bankası (C) 22.139.852.400 0,35
İskenderun Demir Çelik 20.938.000.000 1,08
Tüpraş 19.970.931.200 1,97
Yapı ve Kredi Bankası 16.978.573.081 0,38
Arçelik 16.014.758.459 1,49
Sabancı Holding 15.588.686.033 0,45
Vakıflar Bankası 15.388.152.610 0,35
Şişe Cam 14.602.500.000 0,96
Türk Hava Yolları 14.476.200.000 0,35
Sasa Polyester 14.118.300.000 5,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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