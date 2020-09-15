Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 539 milyar lira olarak hesaplandı.
15.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:52
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 539 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.564.720.000
|8,43
|Aselsan
|38.053.200.000
|2,54
|Enka İnşaat
|37.856.000.000
|0,86
|Koç Holding
|37.607.368.082
|0,92
|Ford Otosan
|32.669.721.000
|7,87
|Ereğli Demir Çelik
|32.130.000.000
|0,90
|Turkcell
|31.570.000.000
|1,62
|Garanti Bankası
|28.392.000.000
|0,49
|Akbank
|25.428.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.255.000.000
|2,26
|İş Bankası (C)
|22.634.849.100
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|21.025.000.000
|1,09
|Tüpraş
|20.396.643.840
|2,01
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.231.984.619
|0,39
|Sabancı Holding
|16.119.191.055
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.856.827.309
|0,36
|Arçelik
|15.514.719.587
|1,45
|Türk Hava Yolları
|14.807.400.000
|0,36
|Şişe Cam
|14.287.500.000
|0,94
|Sasa Polyester
|13.504.100.000
|4,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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