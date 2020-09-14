Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 529 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
14.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:55

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 529 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.686.160.000 8,45
Aselsan 38.144.400.000 2,54
Koç Holding 37.658.086.043 0,92
Enka İnşaat 37.408.000.000 0,85
Ereğli Demir Çelik 32.025.000.000 0,90
Turkcell 31.306.000.000 1,60
Ford Otosan 30.353.715.000 7,31
Garanti Bankası 28.476.000.000 0,49
Akbank 25.428.000.000 0,44
Türk Telekom 24.290.000.000 2,27
İş Bankası (C) 22.634.849.100 0,36
İskenderun Demir Çelik 20.938.000.000 1,08
Tüpraş 20.371.601.920 2,01
Yapı ve Kredi Bank. 17.231.984.619 0,39
Sabancı Holding 16.139.595.094 0,46
Vakıflar Bankası 15.973.995.984 0,37
Arçelik 15.312.001.125 1,43
Türk Hava Yolları 15.014.400.000 0,37
Şişe Cam 14.467.500.000 0,95
Sasa Polyester 13.114.000.000 4,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Erol Evgin Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Fatih Terim Eddie Newton Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Aydın Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 19:09:23. #1.15#
title