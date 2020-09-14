Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 529 milyar lira olarak hesaplandı.
14.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:55
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 529 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.686.160.000
|8,45
|Aselsan
|38.144.400.000
|2,54
|Koç Holding
|37.658.086.043
|0,92
|Enka İnşaat
|37.408.000.000
|0,85
|Ereğli Demir Çelik
|32.025.000.000
|0,90
|Turkcell
|31.306.000.000
|1,60
|Ford Otosan
|30.353.715.000
|7,31
|Garanti Bankası
|28.476.000.000
|0,49
|Akbank
|25.428.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.290.000.000
|2,27
|İş Bankası (C)
|22.634.849.100
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.938.000.000
|1,08
|Tüpraş
|20.371.601.920
|2,01
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.231.984.619
|0,39
|Sabancı Holding
|16.139.595.094
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.973.995.984
|0,37
|Arçelik
|15.312.001.125
|1,43
|Türk Hava Yolları
|15.014.400.000
|0,37
|Şişe Cam
|14.467.500.000
|0,95
|Sasa Polyester
|13.114.000.000
|4,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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