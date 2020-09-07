Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 503 milyar lira olarak hesaplandı.
07.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:50
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 503 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.107.440.000
|8,14
|Aselsan
|38.532.000.000
|2,57
|Koç Holding
|37.810.239.926
|0,93
|Enka İnşaat
|37.408.000.000
|0,85
|Turkcell
|32.692.000.000
|1,67
|Ereğli Demir Çelik
|31.290.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|30.458.988.000
|7,34
|Garanti Bankası
|28.644.000.000
|0,49
|Akbank
|25.636.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.395.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|22.724.848.500
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.155.000.000
|1,04
|Tüpraş
|20.121.182.720
|1,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.231.984.619
|0,39
|Sabancı Holding
|16.098.787.016
|0,46
|Vakıflar Bankası
|16.052.108.434
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.848.800.000
|0,36
|Arçelik
|14.771.418.561
|1,38
|Şişe Cam
|14.152.500.000
|0,93
|Sasa Polyester
|12.881.600.000
|4,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA