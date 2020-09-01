Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 538 milyar lira olarak hesaplandı.
01.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:43
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 538 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.137.800.000
|8,15
|ASELSAN
|38.372.400.000
|2,56
|Koç Holding
|38.215.983.614
|0,94
|Enka İnşaat
|36.456.000.000
|0,83
|Turkcell
|31.438.000.000
|1,61
|Ereğli Demir Çelik
|30.065.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|28.938.000.000
|0,50
|Ford Otosan
|28.792.165.500
|6,94
|Akbank
|25.740.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.150.000.000
|2,25
|İş Bankası (C)
|22.679.848.800
|0,36
|Tüpraş
|20.271.434.240
|2,00
|İskenderun Demir Çelik
|19.459.000.000
|1,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.400.925.645
|0,39
|Vakıflar Bankası
|16.208.333.333
|0,37
|Sabancı Holding
|16.098.787.016
|0,46
|Türk Hava Yolları
|14.752.200.000
|0,36
|Arçelik
|14.257.865.126
|1,33
|Şişe Cam
|13.950.000.000
|0,91
|Sasa Polyester
|12.848.400.000
|4,63
Kaynak: AA