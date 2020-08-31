Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 503 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 503 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.198.520.000 8,16 Koç Holding 37.784.880.945 0,93 ASELSAN 37.027.200.000 2,47 Enka İnşaat 35.784.000.000 0,82 Turkcell 31.504.000.000 1,61 Ereğli Demir Çelik 30.520.000.000 0,86 Ford Otosan 29.651.895.000 7,15 Garanti Bankası 28.392.000.000 0,49 Akbank 25.428.000.000 0,44 Türk Telekom 23.905.000.000 2,23 İş Bankası (C) 22.094.852.700 0,35 Tüpraş 20.033.536.000 1,98 İskenderun Demir Çelik 19.662.000.000 1,02 Yapı ve Kredi Bankası 17.147.514.107 0,39 Vakıflar Bankası 15.895.883.534 0,36 Sabancı Holding 15.772.322.387 0,45 Türk Hava Yolları 14.572.800.000 0,36 Arçelik 14.230.835.997 1,33 Şişe Cam 13.590.000.000 0,89 Sasa Polyester 12.516.400.000 4,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA