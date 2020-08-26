Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 483 milyar lira olarak hesaplandı.
26.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:21
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 483 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|43.505.880.000
|8,62
|Koç Holding
|39.813.599.385
|0,98
|ASELSAN
|38.714.400.000
|2,58
|Enka İnşaat
|37.016.000.000
|0,84
|Turkcell
|31.812.000.000
|1,63
|Ereğli Demir Çelik
|30.660.000.000
|0,86
|Ford Otosan
|30.160.714.500
|7,27
|Garanti Bankası
|28.980.000.000
|0,50
|Akbank
|25.792.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.255.000.000
|2,26
|İş Bankası (C)
|22.364.850.900
|0,35
|Tüpraş
|20.596.979.200
|2,03
|İskenderun Demir Çelik
|19.720.000.000
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.485.396.158
|0,40
|Sabancı Holding
|16.404.847.605
|0,47
|Vakıflar Bankası
|16.169.277.108
|0,37
|Türk Hava Yolları
|15.221.400.000
|0,37
|Arçelik
|14.852.505.946
|1,39
|Şişe Cam
|14.062.500.000
|0,92
|Halkbank
|12.690.472.028
|0,30
Kaynak: AA