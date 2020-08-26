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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 483 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
26.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:21

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 483 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 43.505.880.000 8,62
Koç Holding 39.813.599.385 0,98
ASELSAN 38.714.400.000 2,58
Enka İnşaat 37.016.000.000 0,84
Turkcell 31.812.000.000 1,63
Ereğli Demir Çelik 30.660.000.000 0,86
Ford Otosan 30.160.714.500 7,27
Garanti Bankası 28.980.000.000 0,50
Akbank 25.792.000.000 0,45
Türk Telekom 24.255.000.000 2,26
İş Bankası (C) 22.364.850.900 0,35
Tüpraş 20.596.979.200 2,03
İskenderun Demir Çelik 19.720.000.000 1,02
Yapı ve Kredi Bankası 17.485.396.158 0,40
Sabancı Holding 16.404.847.605 0,47
Vakıflar Bankası 16.169.277.108 0,37
Türk Hava Yolları 15.221.400.000 0,37
Arçelik 14.852.505.946 1,39
Şişe Cam 14.062.500.000 0,92
Halkbank 12.690.472.028 0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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