Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 476 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 476 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.289.600.000 8,18 Koç Holding 39.813.599.385 0,98 ASELSAN 39.558.000.000 2,64 Enka İnşaat 37.072.000.000 0,85 Turkcell 33.000.000.000 1,69 Ford Otosan 31.406.445.000 7,57 Ereğli Demir Çelik 31.290.000.000 0,88 Garanti Bankası 29.736.000.000 0,51 Akbank 26.364.000.000 0,46 Türk Telekom 24.885.000.000 2,32 İş Bankası (C) 22.589.849.400 0,36 Tüpraş 20.759.751.680 2,05 İskenderun Demir Çelik 20.097.000.000 1,04 Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,41 Sabancı Holding 16.772.120.313 0,48 Vakıflar Bankası 16.637.951.807 0,38 Türk Hava Yolları 15.331.800.000 0,38 Arçelik 15.244.428.305 1,42 Şişe Cam 13.950.000.000 0,91 Halkbank 12.987.325.175 0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA