Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 476 milyar lira olarak hesaplandı.
21.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:53
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 476 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.289.600.000
|8,18
|Koç Holding
|39.813.599.385
|0,98
|ASELSAN
|39.558.000.000
|2,64
|Enka İnşaat
|37.072.000.000
|0,85
|Turkcell
|33.000.000.000
|1,69
|Ford Otosan
|31.406.445.000
|7,57
|Ereğli Demir Çelik
|31.290.000.000
|0,88
|Garanti Bankası
|29.736.000.000
|0,51
|Akbank
|26.364.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|24.885.000.000
|2,32
|İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,36
|Tüpraş
|20.759.751.680
|2,05
|İskenderun Demir Çelik
|20.097.000.000
|1,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,41
|Sabancı Holding
|16.772.120.313
|0,48
|Vakıflar Bankası
|16.637.951.807
|0,38
|Türk Hava Yolları
|15.331.800.000
|0,38
|Arçelik
|15.244.428.305
|1,42
|Şişe Cam
|13.950.000.000
|0,91
|Halkbank
|12.987.325.175
|0,31
Kaynak: AA