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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 492 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
21.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:36

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 492 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.502.120.000 8,22
ASELSAN 40.401.600.000 2,69
Koç Holding 39.788.240.405 0,98
Enka İnşaat 38.584.000.000 0,88
Turkcell 33.770.000.000 1,73
Ford Otosan 31.950.355.500 7,70
Ereğli Demir Çelik 31.185.000.000 0,88
Garanti Bankası 30.240.000.000 0,52
Akbank 26.624.000.000 0,46
Türk Telekom 25.095.000.000 2,34
Tüpraş 23.076.129.280 2,28
İş Bankası (C) 22.949.847.000 0,36
İskenderun Demir Çelik 20.474.000.000 1,06
Yapı ve Kredi Bankası 18.414.571.799 0,42
Vakıflar Bankası 17.145.682.731 0,39
Sabancı Holding 16.874.140.509 0,49
Türk Hava Yolları 15.552.600.000 0,38
Arçelik 15.366.059.382 1,43
Şişe Cam 14.130.000.000 0,92
Halkbank 13.234.702.797 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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