Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 438 milyar lira oldu.
19.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:50
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 438 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.200.400.000
|8,36
|ASELSAN
|40.789.200.000
|2,72
|Koç Holding
|38.494.932.399
|0,95
|Enka İnşaat
|36.792.000.000
|0,84
|Turkcell
|32.978.000.000
|1,69
|Ford Otosan
|31.230.990.000
|7,53
|Garanti Bankası
|30.408.000.000
|0,52
|Ereğli Demir Çelik
|30.065.000.000
|0,84
|Akbank
|26.520.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|24.675.000.000
|2,30
|İş Bankası (C)
|22.679.848.800
|0,36
|Tüpraş
|20.021.015.040
|1,98
|İskenderun Demir Çelik
|19.720.000.000
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,41
|Vakıflar Bankası
|16.598.895.582
|0,38
|Sabancı Holding
|16.343.635.487
|0,47
|Türk Hava Yolları
|15.387.000.000
|0,38
|Arçelik
|14.987.651.587
|1,40
|Şişe Cam
|13.702.500.000
|0,90
|Halkbank
|12.764.685.315
|0,31
Kaynak: AA