Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 468 milyar lira oldu.
17.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:27
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 468 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|40.743.120.000
|8,71
|ASELSAN
|39.489.600.000
|2,74
|Koç Holding
|37.429.855.218
|0,92
|Enka İnşaat
|36.232.000.000
|0,83
|Turkcell
|32.164.000.000
|1,65
|Ford Otosan
|30.687.079.500
|7,39
|Ereğli Demir Çelik
|29.785.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|28.602.000.000
|0,49
|Akbank
|25.636.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.010.000.000
|2,24
|İş Bankası (C)
|21.689.855.400
|0,34
|Tüpraş
|19.895.805.440
|1,96
|İskenderun Demir Çelik
|19.546.000.000
|1,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.400.925.645
|0,39
|Vakıflar Bankası
|16.130.220.884
|0,37
|Sabancı Holding
|15.976.362.780
|0,46
|Türk Hava Yolları
|15.138.600.000
|0,37
|Arçelik
|14.325.437.946
|1,34
|Şişe Cam
|13.387.500.000
|0,88
|Halkbank
|12.418.356.643
|0,30
Kaynak: AA