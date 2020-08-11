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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 446 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
11.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:38

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 446 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
ASELSAN 42.408.000.000 2,94
Bim Mağazalar 39.984.120.000 8,55
Koç Holding 37.860.957.887 0,95
Enka İnşaat 36.288.000.000 0,91
Turkcell 32.736.000.000 1,75
Ford Otosan 30.476.533.500 7,34
Ereğli Demir Çelik 29.890.000.000 0,84
Garanti Bankası 28.392.000.000 0,49
Akbank 25.376.000.000 0,44
Türk Telekom 25.130.000.000 2,53
İş Bankası (C) 22.364.850.900 0,35
İskenderun Demir Çelik 19.923.000.000 1,03
Tüpraş 19.219.673.600 1,81
Yapı ve Kredi Bankası 17.907.748.722 0,41
Vakıflar Bankası 16.520.783.133 0,38
Sabancı Holding 16.159.999.134 0,49
Arçelik 15.217.399.177 1,42
Türk Hava Yolları 14.766.000.000 0,36
Şişe Cam 13.950.000.000 0,91
Koza Altın 12.863.375.000 1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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