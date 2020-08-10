Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 371 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 371 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD ASELSAN 40.014.000.000 2,78 Bim Mağazalar 39.225.120.000 8,38 Koç Holding 37.201.624.394 0,93 Enka İnşaat 36.232.000.000 0,91 Turkcell 32.472.000.000 1,74 Ereğli Demir Çelik 29.050.000.000 0,82 Ford Otosan 28.002.618.000 6,75 Garanti Bankası 27.636.000.000 0,48 Akbank 24.596.000.000 0,43 Türk Telekom 24.255.000.000 2,44 İş Bankası (C) 21.329.857.800 0,34 İskenderun Demir Çelik 19.517.000.000 1,01 Tüpraş 19.119.505.920 1,80 Yapı ve Kredi Bankası 17.231.984.619 0,39 Sabancı Holding 16.159.999.134 0,49 Vakıflar Bankası 15.778.714.859 0,47 Arçelik 14.893.049.638 1,39 Türk Hava Yolları 14.490.000.000 0,35 Şişe Cam 13.477.500.000 0,88 Koza Altın 13.015.875.000 1,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA