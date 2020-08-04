Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 475 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 475 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.574.368.800 1,02 ASELSAN 39.352.800.000 2,73 Bim Mağazalar 39.316.200.000 8,40 Enka İnşaat 34.720.000.000 0,87 Turkcell 32.670.000.000 1,75 Ford Otosan 28.669.347.000 6,91 Garanti Bankası 28.392.000.000 0,49 Ereğli Demir Çelik 27.160.000.000 0,81 Akbank 26.260.000.000 0,46 Türk Telekom 24.780.000.000 2,49 İş Bankası (C) 20.834.861.100 0,36 Tüpraş 19.695.470.080 1,86 İskenderun Demir Çelik 18.821.000.000 1,05 Yapı ve Kredi Bankası 17.654.337.184 0,40 Vakıflar Bankası 16.872.289.157 0,50 Sabancı Holding 16.608.887.998 0,51 Arçelik 15.717.438.048 1,47 Türk Hava Yolları 15.193.800.000 0,37 Halkbank 13.111.013.986 0,40 Şişe Cam 12.937.500.000 0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA