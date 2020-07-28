Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 523 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 523 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 44.811.360.000 9,58 Koç Holding 42.856.677.045 1,07 ASELSAN 41.587.200.000 2,88 Enka İnşaat 35.336.000.000 0,89 Turkcell 33.484.000.000 1,79 Garanti Bankası 31.080.000.000 0,57 Akbank 28.600.000.000 0,50 Ereğli Demir Çelik 28.210.000.000 0,84 Ford Otosan 28.160.527.500 6,79 Türk Telekom 26.600.000.000 2,67 İş Bankası (C) 22.634.849.100 0,39 Tüpraş 21.147.901.440 1,99 İskenderun Demir Çelik 20.039.000.000 1,11 Yapı ve Kredi Bankası 19.005.865.389 0,45 Sabancı Holding 18.077.978.829 0,55 Vakıflar Bankası 17.614.357.430 0,53 Türk Hava Yolları 15.262.800.000 0,37 Arçelik 14.906.564.202 1,39 Şişe Cam 13.522.500.000 0,94 Halkbank 13.358.391.608 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA