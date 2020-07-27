Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 533 milyar lira olarak hesaplandı.
27.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:16
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 533 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|45.114.960.000
|9,64
|Koç Holding
|44.302.138.934
|1,11
|ASELSAN
|42.955.200.000
|2,98
|Enka İnşaat
|36.064.000.000
|0,90
|Turkcell
|35.134.000.000
|1,88
|Garanti Bankası
|32.634.000.000
|0,59
|Akbank
|29.744.000.000
|0,55
|Ereğli Demir Çelik
|29.610.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|28.700.000.000
|2,88
|Ford Otosan
|27.283.252.500
|6,79
|İş Bankası (C)
|23.579.842.800
|0,40
|Tüpraş
|21.786.470.400
|2,05
|İskenderun Demir Çelik
|20.735.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.850.570.517
|0,47
|Vakıflar Bankası
|18.746.987.952
|0,56
|Sabancı Holding
|18.526.867.693
|0,56
|Türk Hava Yolları
|15.980.400.000
|0,39
|Arçelik
|14.933.593.331
|1,39
|Şişe Cam
|14.287.500.000
|0,99
|Halkbank
|14.150.000.000
|0,43
Kaynak: AA