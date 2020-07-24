Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 494 milyar lira oldu.
24.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:30
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 494 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.226.061.992
|1,11
|Bim Mağazalar
|44.082.720.000
|9,42
|ASELSAN
|40.242.000.000
|2,79
|Enka İnşaat
|36.064.000.000
|0,90
|Turkcell
|35.530.000.000
|1,90
|Garanti Bankası
|33.222.000.000
|0,61
|Akbank
|30.056.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.085.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|28.105.000.000
|2,83
|Ford Otosan
|27.406.071.000
|6,82
|İş Bankası (C)
|23.759.841.600
|0,41
|Tüpraş
|21.849.075.200
|2,06
|İskenderun Demir Çelik
|20.793.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.766.100.005
|0,47
|Vakıflar Bankası
|19.059.437.751
|0,57
|Sabancı Holding
|18.567.675.772
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.256.400.000
|0,39
|Şişe Cam
|14.850.000.000
|1,03
|Arçelik
|14.730.874.869
|1,37
|Halkbank
|14.521.066.434
|0,44
Kaynak: AA